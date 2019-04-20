Hastanede gerçeği aratmayan rehine kurtarma tatbikatı

SAĞLIK çalışanlarına yönelik son yıllarda yapılan fiziki saldırılar doktor ve sağlık çalışanlarının tepkisine neden olurken, Edirne’nin Keşan ilçesinde rehine tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği kartondan yapılan bıçakla rehin alınan kadın sağlık personeli, psikolog tarafından saldırganın ikna edilmesiyle kurtarıldı.

Keşan'daki özel bir hastanede yapılan tatbikatta senaryo gereği bir baba, evinde fenalaşan oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Durumu fark eden acil personeli, hastayı sedyeye alarak, müdahale için servise götürürken, koridordaki eşyaları tekmeleyen ve kendisine yardımcı olmak isteyenlere tepki gösteren baba, birim sekreteri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikat gereği müdahalelere rağmen hasta yaşamını yitirirken, durum doktorlar tarafından babasına söylendi. Duruma sinirlenen ve doktorları yeterli müdahaleyi yapmamakla suçlayan öfkeli baba, kartondan yapılan bıçağı koridordaki sağlık personelinin boğazına dayayarak, kadını rehin aldı. Acil servis sorumluları tarafından 'Beyaz kod' verilmesiyle olay yerine temsili olarak polis ve özel güvenlik görevlileri geldi. Gerçeği aratmayan tatbikat saldırganın, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım ve psikolog tarafından ikna edilerek, bıçağı bırakarak güvenlik güçlerine teslim olmasıyla son buldu.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım, olağan üstü hallerde tecrübe kazanmak amacıyla benzer tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tatbikat hastane afet planı kapsamında 2'nci tatbikatımız. Bu bir saldırı olayıydı. Bunda da başarılı olduk. Bunda da tecrübe kazanmış olduk" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANINI İPLE BOĞMAYA ÇALIŞMIŞTI

Edirne'de, geçen 9 Nisan'da, Tarım Açık Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne ilaç yazdırmak için giden H.D., talebi geri çevrilince aynı bölümde tıbbi sekreter olarak çalışan N.P.'yi önce iple boğmaya çalışmış, sonrasında ise darp etmişti. Olayın ardından Edirne'deki sağlık çalışanları yaşananları protesto ederken, H.D. şikayet üzerine tutuklanmıştı.



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