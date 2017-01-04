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Hastanede eski sevgili dehşeti

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan 40 yaşındaki Emine Ö., eski erkek arkadaşı 35 yaşındaki Erol C. tarafından karnından ve bacağından bıçakla ağır yaralandı. Olay bugün İlkadım İlçesi'nde...

Hastanede eski sevgili dehşeti

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan 40 yaşındaki Emine Ö., eski erkek arkadaşı 35 yaşındaki Erol C. tarafından karnından ve bacağından bıçakla ağır yaralandı.
Olay bugün İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan Emine Ö.'nin yanına eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Erol C. geldi. Hastanenin santralinde bir süre konuşan ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Erol C., üzerindeki bıçakla Emine Ö.'yü karnından ve bacağından bıçakla yaraladı. Kadının çığlıkları üzerine hastane polisi şüpheliyi bıçakla birlikte yakalayıp etkisiz hale getirdi. Hastanenin acil servisine getirilen ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilen Emine Ö. ameliyata alındı.
Hastanede gözaltına alınan şüpheli ise sağlık kontrlünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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