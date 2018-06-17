Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine saldırı kamerada (2)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Samsun’da özel bir hastanede bir grup tarafından doktor ve bir güvenlik görevlisinin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak Samsun Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Kamuoyu ile sağlık camiasının tepkisini...

Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine saldırı kamerada (2)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Samsun’da özel bir hastanede bir grup tarafından doktor ve bir güvenlik görevlisinin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak Samsun Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Kamuoyu ile sağlık camiasının tepkisini çeken ve infial yarattığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:
"Samsun’da bir gece kulübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun’da özel bir hastaneye naklinden sonra, tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ‘Adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları’ söylenerek uzaklaştırılmıştır, ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır. Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir. Polisin müdahalesi üzerine magandalar gözaltına alınmış, ancak daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır. Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir. Kendilerine geçmiş olsun diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz.” 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325