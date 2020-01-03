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Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı
KAYSERİ'de aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ve K.S. (17) ayrı ayrı muayene için gittikleri hastanede karşılaşınca tartışarak, birbirlerini bıçaklayıp yaraladı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi Poliklinikler bölümünde...
GÜVENLİK 03.01.2020, 17:37
KAYSERİ'de aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ve K.S. (17) ayrı ayrı muayene için gittikleri hastanede karşılaşınca tartışarak, birbirlerini bıçaklayıp yaraladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi Poliklinikler bölümünde meydana geldi. Daha önceden aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ö.K. ve K.S, ayrı ayrı muayene olmak için gittikleri hastanede karşılaştı. Ö.K. ve K.S. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ö.K. ve K.S., birbirlerini bıçaklayarak, yaraladı. Ö.K. ve K.S., sedye ile aynı hastanenin acil servisine götürülerek, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi Poliklinikler bölümünde meydana geldi. Daha önceden aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ö.K. ve K.S, ayrı ayrı muayene olmak için gittikleri hastanede karşılaştı. Ö.K. ve K.S. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ö.K. ve K.S., birbirlerini bıçaklayarak, yaraladı. Ö.K. ve K.S., sedye ile aynı hastanenin acil servisine götürülerek, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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