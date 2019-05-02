Hastane yolunda öldü

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Buca ilçesinde evinin tuvaletinde hareketsiz halde bulunan Hüseyin Dinç (67), hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Çamlıpınar Mahallesi 293/26 sokakta meydana geldi. Evinin tuvaletine giren Hatice Dinç, 3 çocuğunun babası eşi Hüseyin Dinç'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Dinç ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti. Dinç'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Buca ilçesinde evinin tuvaletinde hareketsiz halde bulunan Hüseyin Dinç (67), hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.