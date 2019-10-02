Hastane otoparkında eş cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

SAMSUN'da boşanma davası açan eşi Merve Şahin'i (25), konuşmak için otomobille götürdüğü hastane otoparkında 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Enis Adem Şahin'e (31) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Olay, 2 Aralık 2018'de, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Şahin ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleşen eşi Merve Şahin arasında, otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı eşine art arda sapladı. Bir çocuk annesi Merve Şahin, kanlar içinde yerde kaldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Şahin, emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek "Pişmanım" dedi. Şahin daha sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'Tutuklu sanık Enis Adem Şahin hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme', 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şahin savunmasında, "Olay günü başkaları ile telefonla benim yanımda yazışmaya başladı. 'Sen adam mısın?' dedi. Keşke böyle olmasıydı" diyerek duruşmada gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, 'eşi kasten öldürmek' suçundan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.