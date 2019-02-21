KONYA'da Sabri Mantar (61), hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Polisin uyarısına rağmen cesedi görüntülemeye çalışan bir kadının ısrarcı davranışı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Konya Numune Hastanesi'nin bahçesindeki bankta meydana geldi. Sabri Mantar'ı bank üzerinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mantar'ın öldüğünü tespit etti. Hastane önündeki mobese kameralarını inceleyen polis, Mantar'ın saat 09.22'de gelerek banka oturduğu, 1 dakika sonra da kafasını geriye atarak hareketsiz kaldığını tespit etti. Polis, ayrıca Sabri Mantar'ın 2 gün önce bir semt polikliniği kardiyoloji servisinde muayene olduğunu da belirledi. Sabri Mantar'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Mantar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

ÇEKMEK İÇİN KENDİSİYLE YARIŞTI

Olay yerine gelip cesedi, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye çalışan bir kadın, polisin uyarısı üzerine olay yerinden uzaklaştırıldı. Uyarılara aldırış etmeyen kadının başka noktalara giderek cesedi çekmeye devam etmesi dikkat çekti. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.



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