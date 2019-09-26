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Hastane asansöründe yankesiciliğe tutuklama
ADANA'da, hastane asansöründe, hasta yakınının cebindeki 2 bin lirayı 'yankesicilik' yöntemiyle çalan Murat A. (70), tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki hastaneye hasta yakını gibi gelen Murat A., asansöre bindi....
GÜVENLİK 26.09.2019, 11:07
ADANA'da, hastane asansöründe, hasta yakınının cebindeki 2 bin lirayı 'yankesicilik' yöntemiyle çalan Murat A. (70), tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki hastaneye hasta yakını gibi gelen Murat A., asansöre bindi. Murat A., ardından da hasta yakını Mustafa K.'nin cebindeki 2 bin TL'yi 'yankesicilik' yöntemiyle çalıp, kaçtı. Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Murat A., gözaltına alındı.
Yankesicilik suçundan 12 kaydı bulunan Murat A.'nın, 'yaralama, resmi belgede sahtecilik, darp, tehdit ve hakaret' suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Murat A., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAF
Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki hastaneye hasta yakını gibi gelen Murat A., asansöre bindi. Murat A., ardından da hasta yakını Mustafa K.'nin cebindeki 2 bin TL'yi 'yankesicilik' yöntemiyle çalıp, kaçtı. Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Murat A., gözaltına alındı.
Yankesicilik suçundan 12 kaydı bulunan Murat A.'nın, 'yaralama, resmi belgede sahtecilik, darp, tehdit ve hakaret' suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Murat A., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAF
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