Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar: 8 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde hasta ziyaretine giden 38 yaşındaki Serkan Seven'in yönetimindeki minibüs, su kanalına devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde hasta ziyaretine giden Serkan Seven yönetimindeki 55 RM 308 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına girdi. Kaza sonucu sürücü Seven ile birlikte Naran Seven (46), Serdar Seven (40), Ramazan Seven (18), Fatma Seven (36), Zeynep Seven (55), Semiha Altuntaş (59) ve Sefa Can Altuntaş (18) yaralandı. Yaralılar, sevk edilen 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.



