Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

Hasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldü

ŞANLIURFA’da motosikletiyle çarptığı TIR’ın altında kalan ve itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Doğan (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun 20’nci...

Hasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldü
ŞANLIURFA’da motosikletiyle çarptığı TIR’ın altında kalan ve itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Doğan (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Fırında çalışan Ali Doğan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi olan bir arkadaşının ziyaretinden döndüğü sırada, 63 HA 276 plakalı motosiklet ile Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 73 HA 393 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, Doğan TIR’ın altında kaldı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğan, itfaiyenin uzun uğraşlarının ardından kurtarılarak, Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ali Doğan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Doğan'ın cansız bedeni, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. TIR sürücüsü Mehmet Yılmaz ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ali Doğan'ın Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören arkadaşını ziyaret sonrası geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı aynı hastanede ölmesi yakınlarını yasa boğdu. 
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328