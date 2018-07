Hasta yakınına ebeye hakaretten 11 ay hapis cezası 

ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde doğumhanede görevli ebe Medine Nalbant'a hakaret ettiği iddia edilen hasta yakını D.O., 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İdil Devlet Hastanesi doğumhane servisinde görevli ebe Medine Nalbant ile hasta yakını D.O adlı kadın arasında, geçen Mart ayında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında D.O, iddiaya göre Ebe Medine Nalbant’a hakaret etti. Ebe Medine Nalbant, üyesi olduğu Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı'ndan avukat talebinde bulunarak, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, D.O. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. Yargılamayı yapan İdil Asliye Ceza Mahkemesi, 3 ayda davayı karara bağlayarak, sanık D.O.'yu 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık D.O.'ya verilen hapis cezası ertelenirken, mahkemenin verdiği karar, sağlık çalışanları ve sağlık sendikaları tarafından örnek ve caydırıcı bir karar olarak değerlendirildi.

Davayı takip eden Şırnak Sağlık-Sen Şubesi avukatı Cihan Munis, sağlıkta şiddete mahkemelerin sıfır tolerans göstermesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu dava, Şırnak’ta sağlık çalışanlarına yönelik gelişen şiddette, ceza verilen ilk davamızdır. İnşallah bu olay son olur ve vatandaş kamu görevlilerine yönelik daha dikkatli olur. Kamu görevlileri de görevlerini yaparken kendilerini daha güvende hisseder“ dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik her gün benzeri olayların yaşandığına dikkat çeken Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, "Sağlıkçıya şiddet olayında, Şırnak’ta ilk defa ceza verildi. Bu karar Şırnak’ta emsal bir karar olmak ile birlikte caydırıcı, örnek bir karar olmuştur. Kamu görevlilerimizi korumak için her türlü girişim ve önlemi yetkililere iletiyoruz. Bugüne kadar ülke genelinde ve bölgemizde, sağlıkçılar hak etmedikleri bir şekilde şiddet, hakaret ve tehditlere maruz kalıyor. Hakaret ve tehditlere maruz kalanların arkasında Sağlık-Sen’in hukuk desteği olacaktır. Umarım bu olaylar bir daha yaşanmaz. Çünkü biz sağlıkçıların görevi, insanlarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermektir. Bu hizmeti vatandaşa sunarken de vatandaşlarımızın da biz sağlık çalışanlarına yönelik daha mütevazi olmalarını bekliyoruz" dedi.