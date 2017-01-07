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Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da kavşakta otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada yaralanma olmazken, 112 Acil ambulansındaki kalp hastası 72 yaşındaki Rasim Üreten, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bolu'da etkili olan...

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da kavşakta otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada yaralanma olmazken, 112 Acil ambulansındaki kalp hastası 72 yaşındaki Rasim Üreten, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar, şehirlerarası yollar ile birlikte şehir içi yollarda da ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, hasarlı kazalar da meydana geldi. D-100 Karayolu'ndaki YSE Kavşağı’nda Nihat Topsakal’ın kullandığı 14 DR 468 plakalı ambulans, Birol Torunoğlu yönetimindeki 14 DZ 237 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulansta ve otomobilde hasar meydana geldi. Ambulansta bulunan kalp hastası Rasim Üreten için başka bir ambulans çağrıldı. Üreten, gelen ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

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