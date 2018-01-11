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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı 

SİİRT'te tedavi gören hastayı Batman'a getiren 112 Acil ambulansı ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ambulanstaki hasta ile 3 yaralı, hastanede tedaviye alındı. Siirt Devlet Hastenesi'nde tedavi gören...

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı 
SİİRT'te tedavi gören hastayı Batman'a getiren 112 Acil ambulansı ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ambulanstaki hasta ile 3 yaralı, hastanede tedaviye alındı.
Siirt Devlet Hastenesi'nde tedavi gören Emrullah Ayten'i, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Murat Doğan yönetimindeki 112 Acil ambulansı, Köprü beldesi yakınlarında, karşı yönden gelen Tarık Karataş yönetimindeki 21 HD 160 plakalı minübüsle çarpıştı. Savrulan ambulans yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki hasta Emrullah Ayten, sürücü Murat Doğan, sağlık çalışanı Agit Şengül ile minibüs sürücüsü Tarık Karataş yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları başka bir ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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