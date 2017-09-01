Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

ADANA'da kalp krizi geçiren hastayı taşıyan özel hastaneye ait ambulans, kavşağa kontrolsüz girince otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan olmazken, kalp krizi geçiren hasta ise çeredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.Kaza, merkez Çukurova İlçesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan Cumali Polatoğlu yönetimindeki 01 KE 946 plakalı özel hastaneye ait ambulans, kavşağa hızlı girince Mehmet Ender Çetin yönetimindeki 01 EFC 14 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kalp krizi geçiren hasta, kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulans içerisinden çıkarılarak Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoka giren sağlık personeli ise, uzun süre kazanın etkisini atlatamadı. Bu sırada yoldan geçen diğer ambulans personeli kazayı görünce, meslektaşlarının yanına koştu. Arkadaşlarına sarılan sağlık görevlileri, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

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