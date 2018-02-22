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Hasta nakil ambulansı şarampole uçtu

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir hasta nakil ambulansı şarampole uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Muğla-Fethiye Karayolu Toparlar Mahallesi Kazancı Mevkii'nde meydana geldi. Marmaris Devlet Hastanesi'nde...

Hasta nakil ambulansı şarampole uçtu
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde bir hasta nakil ambulansı şarampole uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Muğla-Fethiye Karayolu Toparlar Mahallesi Kazancı Mevkii'nde meydana geldi. Marmaris Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastayı ve refakatçisini alarak Ortaca'daki evine götüren Hasan Akyol yönetimindeki 48 NC 186 plakalı hasta nakil ambulansı, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metreden şarampole uçtu. Kazada, 2 ambulans personeli ve ambulansta bulunan hasta ve yakını, yara almadan kurtuldu. Ambulansta bulunan hasta ve yakını, evlerine başka bir ambulansla gönderildi. Olay yerine çağrılan kurtarıcıyla ambulans şarampolden çıkartıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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