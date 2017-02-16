Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası

SAMSUN'daki bir devlet hastanesinde, hasta olan yakınına refaket eden 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Hamile olduğu anlaşılan genç kızın şikayetçi olduğu ve gözaltına alınan hasta bakıcı M.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası

SAMSUN'daki bir devlet hastanesinde, hasta olan yakınına refaket eden 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Hamile olduğu anlaşılan genç kızın şikayetçi olduğu ve gözaltına alınan hasta bakıcı M.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuğun babasının DNA testi ile belirleneceği belirtildi.

Kentteki bir devlet hastanesinde bir yakınının yanında refakatçı olarak kalan, ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı olarak görev yapan M.Y., tarafından çamaşırhanede tecavüze uğradığını öne sürdü. Olay, olaydan bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın, gittiği hastanede hamile olduğunun belirlenmesiyle ortaya çıktı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, bugün M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Y.,  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.Y.'nin çocuğun babası olup olmadığının, yapılacak DNA testi ile ortaya çıkacağı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.