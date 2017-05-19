Hasmının otomobilini kundakladı, tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da Uğur Ç., husumetli olduğu Faruk D.'nin park halindeki otomobiline benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Uğur Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen Salı günü Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Ç., iddiaya göre gece geç saatlerde husumetli olduğu Faruk D.'nin cadde üzerindeki otomobilinin camını kırıp benzin döktükten sonra ateşe verdi. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili çalışma yapan polis, Faruk D.'nin evinin çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Uğur Ç. olduğunu belirlendi. Uğur Ç. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Uğur Ç., adliyeye sevk edildi. Uğur Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Uğur Ç.'nin sert bir cisimle camını kırdığı otomobile benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı ve aracın alev topuna döndüğü yer aldı.

FOTOĞRAFLI