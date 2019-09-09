Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar

BURSA'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme getiren keresteci Erol Şapkalı (42), Balıkesir'den itibaren kendisini takip eden 2 kardeşin silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Şapkalı, hastanede tedaviye alınırken, jandarma, kaçan kardeşleri yakalamak için araştırma başlattı.



Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkesir'de kerestecilik yapan Erol Şapkalı, Bursa'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme götürmek için kamyonetiyle yola çıktı. Ancak hasımları Arif E.ve Ersin E., Şapkalı'nın kamyonetini takibe aldı. 200 kilometrenin sonunda İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşan Erol Şapkalı, kamyonetten indiği sırada karşısına çıkan Arif E. ile Ersin E.'nin silah ve bıçaklı saldırısına uğradı.



Vücüduna 2 kurşun isabet eden ve sırtından bıçaklanan Erol Şapkalı, kanlar içerisinde yere yığılırken 2 saldırgan kaçtı. İhbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Şapkalı'nın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.



Jandarma, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

