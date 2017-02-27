Hasankeyf'te PKK sığınağı bulundu

BATMAN, () - BATMAN"ın Hasankeyf İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirtilen bir sığınak bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında alınan istihbari bilgiler sonrasında dün Hasankeyf İlçesi sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla operasyon icra edildiği belirtilen açıktlamada, "Sözde Mava alanı olarak adlandırılan bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde çeşitli yaşam malzemesi ele geçilerek, ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.



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