Hasankeyf'te PKK'lı teröristlerin roketatar ve el bombaları ele geçirildi

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait roketatar, tüfek, 3 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Gaziler ve Kayıklı köyü bölgesinde güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, teröristlerin kullandığı bir sığınakta, yapılan aramalarda, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roketatar silahı, 4 anti tank roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, 1 taarruz tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 1 piknik tüpü, 2 battaniye, 2 uyku tulumu, sırt çantası, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.



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