Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Hasankeyf'te PKK'lı teröristlerin roketatar ve el bombaları ele geçirildi

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait roketatar, tüfek, 3 el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Gaziler ve Kayıklı köyü bölgesinde güvenlik...

Hasankeyf'te PKK'lı teröristlerin roketatar ve el bombaları ele geçirildi
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait roketatar, tüfek, 3 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Gaziler ve Kayıklı köyü bölgesinde güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, teröristlerin kullandığı bir sığınakta, yapılan aramalarda, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roketatar silahı, 4 anti tank roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, 1 taarruz tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 1 piknik tüpü, 2  battaniye, 2 uyku tulumu, sırt çantası, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyonla ilgili Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328