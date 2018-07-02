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Hasankeyf'te ahşap köprüdeki yangını vatandaşlar söndürdü

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesine bağlı Kumlucu köyünün, Dicle Nehri üzerinden bağlantısını sağlayan 10 yıllık ahşap asma köprüde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar kovalarla su dökerek yangını söndürdü. Hasankeyf...

Hasankeyf'te ahşap köprüdeki yangını vatandaşlar söndürdü
BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesine bağlı Kumlucu köyünün, Dicle Nehri üzerinden bağlantısını sağlayan 10 yıllık ahşap asma köprüde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar kovalarla su dökerek yangını söndürdü.
Hasankeyf ilçesine bağlı Kumluca köyünün Dicle Nehri üzerindeki ulaşımını sağlayan 10 yıllık ahşap asma köprüsüde yangın çıktı. Vatandaşların piknik için sık sık kullandığı alanın ulaşımını sağlayan asma köprüde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, çevredekiler ile dinlenme tesisi işletmecileri kovalarla su taşıyıp dökerek müdahale etti. Zamanında müdahaleyle köprüdeki alevler büyümeden söndürüldü.
Köprüde yangın ile meydana gelen hasar nedeniyle geçişlerin riskli hale geldiğini belirten Kumluca Muhtarı Sabri Toy, "Bir anda tahtadan yapılan asma köprü alev aldı. Tesiste çalışanlar kovalarla müdahale ederek alevleri söndürebildi. Köyümüzün Dicle Nehri üzerinde tek ulaşımıydı. Ayrıca bölgenin birçok yerinden vatandaşların piknik yaptığı bir yerdi. Hasara yol açan asma köprünün onarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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