Hasankeyf'te, 4 teröristin teslim olduğu bölgede arama- tarama çalışması

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN Valiliği'nce Hasankeyf ilçesinde, geçen yıl 8 askerin şehit olduğu saldırının failinin de aralarında yer aldığı 4 teröristin teslim olduğu bölgede, güvenlik güçlerince arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf'te, 4 Ekim 2018'de 8 askerin şehit olduğu saldırının faili dahil 4 teröristin teslim olduğu bölgede, güvenlik güçlerince arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "28 Mayıs 2019 saat 00.15 sıralarında insansız hava araçları tarafından 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri ve Atak helikopterleri sevk edildi. Saat 14.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları saklandıkları sığınakta kıstırıldı. Polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerinin başarılı operasyonu ile 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Yakalanan teröristlerin Gercüş Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı araca yönelik 4 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve 8 askerimizin şehit olduğu el yapımı patlayıcı saldırısının failleri olduğu tespit edildi. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam ediyor" denildi.