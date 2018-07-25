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Harran’da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü

HARRAN (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu Abit Eslem (38) hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Harran’a bağlı Uzunyol Mahallesinde bulunan 3 katlı...

Harran’da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü

HARRAN (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu Abit Eslem (38) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Harran’a bağlı Uzunyol Mahallesinde bulunan 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşatta kalıp işçisi olduğu öğrenilen Abit Elsem, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kanlar içersinde kalan Suriyeli işçiye müdahalede bulunan sağlık görevlileri  Elsem’in öldüğünü belirledi. Suriyeli Eslem'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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