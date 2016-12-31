⁠⁠Harran'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

HARRAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Harran İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Harran- Akçakale karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mevlüt Tuncel yönetimindeki 01 PL 680 otomobil ile karşı yönden gelen Recep Kılıç’ın kullandığı 63 ZU 598 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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