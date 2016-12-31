Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

⁠⁠Harran'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

HARRAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Harran İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Harran- Akçakale karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mevlüt Tuncel yönetimindeki 01 PL...

⁠⁠Harran'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

HARRAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Harran İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Harran- Akçakale karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mevlüt Tuncel yönetimindeki 01 PL 680 otomobil ile karşı yönden gelen Recep Kılıç’ın kullandığı 63 ZU 598 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55