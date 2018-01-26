Harekât bölgesi yağmurla birlikte bataklığa döndü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye'nin Afrin kentindeki terör tehdidinin sonlandırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı bölgesi, son günlerde yağan yağmurun ardından çamur deryasına döndü. Afrin'e komşu Azez'de bataklığa dönen cephelerde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri zorlu şartlara rağmen elleri tetikte görev yapıyor.

Daha önce Cerablus ile Azez arasındaki bölgeyi Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör unsurlarından arındırarak güvenli hale getiren TSK, son süreçte Türkiye için tehdit oluşturan Kilis, Gaziantep, Hatay ile sınırı bulunan Afrin'de de terör tehdidinin sonlandırılması için Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. Harekât kapsamında ilk etapta Afrin çevresindeki bölgelerde belirlenen teröristlere ait karargâh, sığınak ve barınaklar savaş uçakları, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Çok sayıda hedef ile teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olan Burseya Dağı'nın da PYD'li teröristlerden arındırılması için harekâta geçildi. 2 gün boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Cabel Burseya Dağı bölgesinde, taarruz anlayışıyla yapılan operasyona, 3 gündür yoğun yağış, sis ve çamur nedeniyle hareket etmenin zorlaşmasıyla ara verildi. TSK ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu, bölgede ileri harekâta ise havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi.

Bu sabah saatlerinde yeniden Burseya Dağı bölgesine çıkan ÖSO güçleri, araçların hareket edememesi ve çamurlu arazinin de yürümeye uygun olmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

AFRİN SINIRINDA ELLER TETİKTE

Burseya Dağı bölgesinin yanı sıra Azez'de Afrin sınırındaki cephelerde ÖSO güçleri nöbet tutmayı sürdürüyor. Olası saldırıları engellemek için oluşturulan cephe hatlarında silahlarıyla nöbet tutan ÖSO askerleri, çamurlu bölgede güçlükle hareket edebiliyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen cephe hattında elleri tetikte nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman PYD bölgelerinden gelen taciz ateşlerini de anında karşılık vererek püskürtüyor.

MARANEZ'DE HÂLÂ RUSYA BAYRAĞI DALGALANIYOR

Öte yandan, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan PYD denetimindeki Maranez köyünde hâlâ Rusya bayrağı dalgalanıyor. Rusya bayrağının dalgalandığı köy sınırında nöbet tutan ÖSO güçleri, bayrağın aylardır dalgalandığını ifade ederken, kendilerinin ise Burseya Dağı operasyonunun tamamlanmasının ardından Maranez'i de PYD'den temizleyerek özgürleştireceklerini belirtti.

OBÜSLERLE TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Gün boyunca Afrin ve çevresindeki terör hedefleri Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle sık sık ateş altına alındı. Afrin'e yönelik top atışları Azez kent merkezinden de net duyuldu.



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