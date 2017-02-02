Hareket halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi

SİVAS'ın İmranlı İlçesi'nde hareket halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.

Sivas'tan Erzurum'a giden Gökhan Kuru yönetimindeki 38 ZY 689 çekici ve 38 JA 912 dorse plakalı TIR, İmranlı İlçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Mobilya ve çelik kapı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Kuru, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, TIR ve taşıdığı malzemeler, kullanılmaz hale geldi.