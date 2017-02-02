Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahlı başkanlık sistemi paylaşımına tepki
Sosyal medyada 'Hayır'a silahlı tehdit
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel soruları cevapladı
Almanya her ay 500 mülteci...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
İstanbul Otogarda yangın çıktı...
İstanbul Otogarda yangın çıktı...

Hareket halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi

SİVAS'ın İmranlı İlçesi'nde hareket halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi. Sivas'tan Erzurum'a giden Gökhan Kuru yönetimindeki 38 ZY 689 çekici ve 38 JA 912 dorse plakalı TIR, İmranlı İlçesi yakınlarında henüz...

Hareket halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi
SİVAS'ın İmranlı İlçesi'nde hareket halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.
Sivas'tan Erzurum'a giden Gökhan Kuru yönetimindeki 38 ZY 689 çekici ve 38 JA 912 dorse plakalı TIR, İmranlı İlçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Mobilya ve çelik kapı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Kuru, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, TIR ve taşıdığı malzemeler, kullanılmaz hale geldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.