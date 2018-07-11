Hareket halindeki yolcu otobüsündeki kavga yargıya taşındı (2)

'YUMRUK ATMAYA GELDİĞİNİ FARK ETSEM ONU DÜŞÜRÜRDÜM'

Antalya'da, hareket halindeki yolcu otobüsünde kavgaya karışan otobüs şoförü Aydın Usta (53), 30 yıldır toplu taşımada çalıştığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Kavga ettiği kişiye gitmek isteği yerleri 3 defa ısrarla sorduğunu kaydeden Usta, bu yerleri bilmediğini söylediğini anlattı. Aynı anda başka bir kadının daha güzergah sorduğunu aktaran Usta, durak harici indiremeyeceğini söylediğini kaydetti. Bu kişinin, sorularını sürdürdüğünü belirten Usta, kavga ettiği kişiye 'Şoförle konuşulmaz' yazısını gösterdiğini söyledi. Usta, "Siz bilmiyorsanız yapmayın, diye söylenmeye devam etti. Ağzından küfür çıktı ama ilk etapta bir şey demedim. Yerine oturduktan sonra konuşmaya devam etti. Ben de karşılık verince arkadan geldiğini fark etmedim ve yumruk atmaya başladı. İtiraf ediyorum, eğer onun bana yumruk atmaya geldiğini fark etseydim ani frene basar, onu düşürürdüm" dedi.

DUDAĞINA VE KAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

Kavga sırasında aldığı darbeler nedeniyle açılmaların meydana geldiği kaşına ve dudağına 7 dikiş atıldığını aktaran Usta, başında ağrıların devam ettiğini söyledi. "Araç refüje vurmasa, yolcu bana yardımcı olmasa otobüs durmayacaktı" diyen Usta, "Araç yan da yatabilir, karşı yola geçebilirdi. Otobüs durduktan sonra ben de aşağıda kovaladım. Biz de kusursuz değiliz ama yorucu bir işte çalışıyoruz. Günde ortalama 1000 insan taşıyorum. Herkes soru sorsa benim durumumu siz anlayın. Hukuki olarak peşini bırakmayacağım. Tatlı dille gelse her soruya cevap veririz. Ben otobüste insan taşıyordum, o insanlara zarar gelse ne cevap verecektik? Özrünü belki kabul ederim ama hukuki olarak yoluma devam edeceğim" diye konuştu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ise şoförün de kavga ettiği kişinin de hatası olabileceğini söyledi. Bu durumun, kimseye başkasına hakaret izni vermediğini, şiddeti de hoş görmediğini belirten Arslan, "Araçlarımızın içinde şikayet hatlarımız var. Vatandaş bize şikayette bulunmuş olsa kameralardan tespit ederek, şoföre gereken cezayı veriyoruz. Konunun sonuna kadar hukuksal mücadelesini vereceğiz. Henüz bu vatandaşın yakalandığına yönelik bilgi almadık" dedi.

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