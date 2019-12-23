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Hareket halindeki otomobil yandı
MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, öğle saatlerinde Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydemir yönetimindeki 06 AYE 06 plakalı otomobilin...
GÜVENLİK 23.12.2019, 17:09
MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydemir yönetimindeki 06 AYE 06 plakalı otomobilin motor bölümü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yargını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.
Yangın, öğle saatlerinde Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydemir yönetimindeki 06 AYE 06 plakalı otomobilin motor bölümü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yargını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.
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