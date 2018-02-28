Harekatı eleştiren terör örgütü dergisi satan 2 üniversiteli yakalandı

SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirip, terör örgütü PKK'nın propagandası yapan dergiyi sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden Mevlüt G. tutuklandı, Canel O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandasını yapan Özgür Gündem dergisinin satışını yapan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Canel O. (22) ve Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Mevlüt G.'yi (36) yakaladı. Ekipler inceledikleri derginin Ocak ayı baskısında Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, 'Kobene ders oldu, Afrin sonunuz olacak' diye yazılan yazılar olduğunu tespit etti.Emniyete götürülen üniversitelilerden Mevlüt G., sorgusunda dergiyi para kazanmak için sattığını söyleyerek, "İstanbul'da bağlantı kurduğum kişilerden 100 dergi sipariş verdim. Sattığım her derginin yarı parasını ben alıyordum. Bu işten yüzde 50 kar ediyordum" dedi. Mevlüt G.'nin ayrıca üzerinde bu satıştan elde ettiği 2 bin 700 liraya da el konuldu. Terör örgütünün propagandasını yapmadığını ileri süren Canel O. ise suçlamaları kabul etmedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 'Terör örgütünün propagandasını yapmak, örgüte finans sağlamak' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mevlüt G. tutuklandı, Canel O ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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