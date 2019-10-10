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Harekat üzerinden 'terör' propagandası yapan 78 kişi hakkında yasal işlem
EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 78 kişi hakkında, yasal işlem...
GÜVENLİK 09.10.2019, 23:53
EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 78 kişi hakkında, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği vurgulandı. Söz konusu paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedilerek şöyle denildi
"9 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği vurgulandı. Söz konusu paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedilerek şöyle denildi
"9 Ekim 2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."
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