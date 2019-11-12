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Harekat bölgesinde 923 EYP, 337 mayın etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, şimdiye kadar 923 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 337 mayının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan...
GÜVENLİK 12.11.2019, 12:35
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, şimdiye kadar 923 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 337 mayının etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekât bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekât bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi" denildi.
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