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Hapis cezasıyla aranırken, hırsızlığa devam etmiş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Aziz Özdemir (28), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, çarşamba günü 2 hırsızlık olayına karıştığını...

Hapis cezasıyla aranırken, hırsızlığa devam etmiş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Aziz Özdemir (28), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, çarşamba günü 2 hırsızlık olayına karıştığını itiraf etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık'tan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Aziz Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı. Özdemir, aranırken, çarşamba günü girdiği iş yerinden bilgisayar kasası ile televizyon çalma girişiminde bulunup, inşattan ise çok sayıda sac pano çaldı. Ekipler, Özdemir'i saklandığı adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Özdemir, sorgusunda, çarşamba günü 2 hırsızlık olayına karıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aziz Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce hastanede sağlık kontrolden geçirilen Özdemir, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çek" diye seslendi. 
1 HAFTADA 7 TUTUKLAMA
Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, son 1 hafta içinde 'hırsızlık' suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan 6 kişiyi daha yakaladığı ve bu kişilerin de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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