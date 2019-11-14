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Hapis cezasıyla aranan kadın, eğlencede yakalandı
SAMSUN'da, polis tarafından eğlence merkezinde yapılan uygulamada, hakkında 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. (32) adlı kadın yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri,...
GÜVENLİK 14.11.2019, 14:25
SAMSUN'da, polis tarafından eğlence merkezinde yapılan uygulamada, hakkında 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. (32) adlı kadın yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, dün gece Kale Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada içeride bulunanların kimlik kontrolünü yapan polis, E.Ö. adlı kadının 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. E.Ö. gözaltına alınarak, karakola götürüldü. E..Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, dün gece Kale Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada içeride bulunanların kimlik kontrolünü yapan polis, E.Ö. adlı kadının 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. E.Ö. gözaltına alınarak, karakola götürüldü. E..Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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