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Hapis cezasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı
BURSA'da yapılan asayiş uygulamalarında, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 şüpheli, yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki hafta aranması olan şüphelilere yönelik çalışma...
GÜVENLİK 08.11.2019, 11:43
BURSA'da yapılan asayiş uygulamalarında, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki hafta aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda aralarında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.A., 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 19 yıl 1 ay 25 gün cezasıyla aranan İ.Ö., 'yağma, yaralama' suçlarından 17 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.B. ve 'parada sahtecilik, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ş.Y.'nin de bulunduğu toplamda 151 aranması olan kişi yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki hafta aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda aralarında 'yakın akrabayı öldürme' suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.A., 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 19 yıl 1 ay 25 gün cezasıyla aranan İ.Ö., 'yağma, yaralama' suçlarından 17 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.B. ve 'parada sahtecilik, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ş.Y.'nin de bulunduğu toplamda 151 aranması olan kişi yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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