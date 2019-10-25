Son Dakika
Hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
İZMİR'in Beydağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, ilçede 2 ayrı eve operasyon yaptı. Eğridere Mahallesi'ndeki...
GÜVENLİK 25.10.2019, 13:45
İZMİR'in Beydağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, ilçede 2 ayrı eve operasyon yaptı. Eğridere Mahallesi'ndeki operasyonda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' yapma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 45 yaşındaki Hasan Karakulak ile Kurudere Mahallesi'nde 'Cebir, hile, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma' suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki İbrahim Kavlık yakalanarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Karakulak ve Kavlık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, ilçede 2 ayrı eve operasyon yaptı. Eğridere Mahallesi'ndeki operasyonda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' yapma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 45 yaşındaki Hasan Karakulak ile Kurudere Mahallesi'nde 'Cebir, hile, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma' suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki İbrahim Kavlık yakalanarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Karakulak ve Kavlık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2