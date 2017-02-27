Hapis cezası verilen şüpheli, operasyonla yakalandı

Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/ KCK yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu yönünde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nın memleketi Adıyaman'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde N.K.'nın ailesinin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Polisler, evde ailesinin yanındaki N.K.'yı gözaltına aldı.
Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/ KCK yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu yönünde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'nın memleketi Adıyaman'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Özel Harekat polisleri eşliğinde N.K.'nın ailesinin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Polisler, evde ailesinin yanındaki N.K.'yı gözaltına aldı.