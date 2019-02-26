Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

KONYA'da, 2 yıl önce, villaya düzenlenen operasyonda DEAŞ'lı 5 teröristin öldürüldüğü olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve aldığı 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Mehmet Akif Kök (27), jandarma tarafından yol kontrolü sırasında yakalandı. Kök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıl önce, Meram ilçesindeki villaya düzenlenen operasyonda DEAŞ'lı 5 teröristin öldürüldüğü olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla Mehmet Akif Kök, tutuklandı. Davada 5 yıl hapis cezası verilen Kök, yargılama aşamasında, örgütle ilgili bildiklerini anlatıp 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanarak tahliye edildi. Mehmet Akif Kök hakkında verilen ceza, Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Kök hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mehmet Akif Kök, jandarmanın dün akşam saatlerinde Sarayönü ilçesi Çeşmelisebil Mahallesi'nde yaptığı rutin yol kontrol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan Kök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz 2017'de, merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkisinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada, teröristler 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekât polisi hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLIYORDU

Öldürülen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarında eğitim aldıkları ve 15 Temmuz şehitlerini anma törenlerinde eylem yapmak için olaydan kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptıkları saptandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken öldürüldüğü belirtildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen teröristin, daha önce 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan cezaevinde yattığı, bu sırada açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından yapılan operasyonla, öldürülen teröristlerle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

CEZA YAĞDI

Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan sanıklara geçen 22 Kasım günü görülen karar duruşmasında ceza yağdı. Mahkeme heyeti, sanıklardan, R.M.'yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı; ancak yaşının 18'den küçük olması nedeniyle 'hükmün açıklanması geri bırakılması' kararını verdi. Sanıklarda 5 yıl ceza alan Mehmet Akif Kök de 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanıp tahliye oldu. Heyet, Fahri Karahan'a 7 yıl 6 ay, diğer sanıklar Muhammed Ali Danışman, Özgür Kılıç, İlhan Alpaslan, Erhan Fidan, Burhan Yamak, Yakup Memi ve Ramazan Aras'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



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