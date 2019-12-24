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Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
MALATYA'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.U. ile 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.Ç. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları denetimlerde,...
GÜVENLİK 24.12.2019, 13:10
MALATYA'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.U. ile 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.Ç. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları denetimlerde, Erzincan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', Sivas Sulh Ceza Hakimliği'nce 'basit yaralama', Erzincan İnfaz Bürosu'nca 'nitelikli yağma' suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.U., ile Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'yi yakaladı. A.U. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri ayrıca araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, 4 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Açıktan hırsızlık gerçekleştiren 3 kişiyi de yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları denetimlerde, Erzincan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', Sivas Sulh Ceza Hakimliği'nce 'basit yaralama', Erzincan İnfaz Bürosu'nca 'nitelikli yağma' suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.U., ile Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'yi yakaladı. A.U. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri ayrıca araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, 4 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Açıktan hırsızlık gerçekleştiren 3 kişiyi de yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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