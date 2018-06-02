Hani'de yerin 5 metre altında, PKK'nın kullandığı sığınak bulundu

DİYARBAKIR'ın Hani ve Lice ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince 30 Mayıs'ta başlatılan operasyonda, ağaçlık ve kayalık zeminde, yerin 5 metre altında ve 2 odalı sığınak ortaya çıkarıldı. PKK terör örgütü tarafından kullanılan sığınakta yapılan aramada, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, Hani ve Lice ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince 30 Mayıs'ta başlatılan ve dün başarıyla tamamlanan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekât timleriyle icrasına başlanılan Bayrak-87 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Uğur Kartal-3 Müşterek Operasyonu, 1 Haziran 2018 Cuma günü saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında Hani ilçesi Yukarıturhalı köyü mülki sınırlarındaki ağaçlık ve kayalık zeminin 5 metre aşağısına 7 basamaklı merdiven ile ulaşılan 2x2 ve 3x4 metre ebatlarındaki 2 odalı terörist sığınağı ile Aşağıturhalı köyü mülki sınırlarındaki Çukur Deresi’ndeki toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet drugonov kanas şarjörü, 1 adet kanas dürbünü, 15 adet kalaşnikof fişeği, 19 dolu tüp, 170 pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 voltaj ölçme aleti, 1 el telsizi, 2 sırt çantası, 2 takım terörist kıyafeti, çok miktarda örgütsel doküman, giyim malzemesi, 2 ton 100 kilogram yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imnha edilmiş, anılan sığınak tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, Lice ilçesine bağlı Birlik köyü sınırları içerisinde de 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 1 el yapımı patlayıcı ve Dicle ilçesine bağlı Yokuşlu köyü karayolu Pahan Deresi ile Aşağıtaşağıl köyü sınırları içerisindeki Hatuntaş Tepe bölgesinde tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı düzeneğinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

9 MİLYON LİRALIK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 9 milyon 810 bin liralık 32 bin 700 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İmha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 163 bin 500 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Geçici olarak teşkil edilen 10 yol kontrol ve arama noktalarında görevli jandarma ve emniyet personeli tarafından, 715 şahıs ve 233 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 47 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."



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