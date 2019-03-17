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Hani'de 3 kardeşin öldüğü kavgaya 3 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı. Hani ilçe merkezinde cuma günü, arazi meselesi nedeniyle...

Hani'de 3 kardeşin öldüğü kavgaya 3 tutuklama
DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Hani ilçe merkezinde cuma günü, arazi meselesi nedeniyle husumetli iki ailenin bireyleri, 15 Temmuz Parkı yakınlarında karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgda Ferhat, Serhat ve İsmail Demir kardeşler hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, Vahit Ö., Ahmet Ö. ve Mehmet Ali Ö.'yü olayda kullandıkları silahlarla birlikte ilçenin Zirve Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kavgada yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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