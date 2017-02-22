Hanefi Avcı, eski savcı Genç'ten 23 bin lira lira alacak

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - ESKİŞEHİR eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, 'Haliçte Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat' kitabında, kendisini hedef gösterdiği iddiasıyla 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum olduğu; FETÖ'den tutuklanıp meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç'e karşı, davanın yenilenmesi ve 23 bin lira tazminat istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Hakim, Fatih Genç'in kazandığı davanın reddine, Avcı'nın talep ettiği 23 bin lira tazminatın da Genç'ten alınıp kendisine verilmesine karar verdi.

Birçok önemli operasyonda adı bulunan, bugün ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olan Fatih Genç, Eskişehir Emniyet eski Müdürü Hanefi Avcı'ya karşı İzmir 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2010 yılında tazminat davası açtı. Savcı Genç, Hanefi Avcı'nın kaleme aldığı 'Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat' adlı kitabının 465 ve 475'inci sayfasındaki bölümlerinde, ifadesini aldığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'nın harcandığını iddia ettiğini, bu tahkikatı ibretlik vaka olarak belirttikten sonra, kendisiyle ilgili 'Devlet içinde cemaatin gücü olarak' yazdığını, adını açıkça verdiğini belirtti.

Savcı Genç, Avcı'nın, kendisinin cemaat lehine görevini kötüye kullandığını ve asılsız kararlar aldığını yazdığını, bu yolla şeref ve namusu, mesleki kariyerini ayaklar altına aldığını, aynı zamanda adalet teşkilatının itibar ve saygınlığını ayaklar altına almaya çalıştığını iddia etti. Kitapta yazılan olayla ilgili de açıklama yapan Fatih Genç, anlatılan olayın bir ihbar dilekçesiyle önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, sonra yetkisizlikle dosyanın kendisine geldiğini belirtti. Savcı Genç, kitabın yazarı Avcı'nın olayları çarpıtarak ve yanlış aktararak, gerçek olmayan isnatlarda bulunduğunu, kendisini 'cemaatin adamı' olarak gösterdiğini belirtti. Yüzlerce soruşturmayı titizlikle hazırladığını hem toplum baskısı, hem çevre baskısı altına alınmaya çalışıldığını, ama onurlu ve şerefli şekilde sürdürdüğü öne süren Savcı Fatih Genç, yazılanlar nedenile hayatının olumsuz etkilendiğini de belirtti. Genç, manevi zararlarının kısmi telafisi olmak üzere 50 bin TL tazminat talep etti.

Hanefi Avcı'nın avukatı ise yazılanların gerçek olduğunu dile getirerek, bu nedenle davanın reddedilmesini istedi. 2011 yılında yapılan son duruşmada İzmir 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Hanefi Avcı'yı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Avcı'nın avukatı kararı temyiz etti. Yargıtay'da yerel mahkemenin verdiği tazminat kararını onadı.

Hanifi Avcı, geçen yıl FETÖ'den tutuklanan, Hırant Dink'i öldüren Ogün Samast'ı sorgulayan ve meslekten ihraç edilen savcı Fatih Genç'in kendisine karşı açıp kazandığı tazminat davasının yenilenmesi ve 23 bin lira karşı tazminat talebiyle davası açtı. Hanefi Avcı'nın avukatı Mustafa Serdar Akdoğan aracılığıyla İzmir 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davanın 3'üncü celsesi yapıldı. Duruşmaya Avcı'nın avukatı katılırken başka gelen olmadı. Fatih Genç'in avukatı mazeret bildirdi. Hakim İsmail Emrah Sancılı, Hanefi Avcı'nın açtığı davanın kabulüne, Fatih Genç'in açtığı davanın reddine karar verdi. Ayrıca Genç'in, Hanefi Avcı'ya 23 bin lira tazminat ödenmesine hükmedip, davayı bitirdi.

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