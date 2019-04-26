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Hamile yengesini bıçaklayıp bebeğinin ölümüne neden olan sanığa 19 yıl hapis

ÇORUM’da 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı 1,5 aylık hamile yengesi Bahar D.'yi (22) bıçakla yaralayıp, karnındaki bebeğinin ölümüne neden olmakla suçlanan Erhan Durmaz (30), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Durmaz, mahkemedeki...

Hamile yengesini bıçaklayıp bebeğinin ölümüne neden olan sanığa 19 yıl hapis
ÇORUM’da 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı 1,5 aylık hamile yengesi Bahar D.'yi (22) bıçakla yaralayıp, karnındaki bebeğinin ölümüne neden olmakla suçlanan Erhan Durmaz (30), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Durmaz, mahkemedeki son savunmasında, "Başkasına kaçmasaydı, ben de bu suçu işlemezdim. Gururuma, onuruma dokundu hâkim bey" dedi.
Olay, 17 Nisan 2017'de tarihinde meydana geldi. Van’da Ayhan D. ile evlenen Bahar D., bir süre sonra eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle memleketi Çorum’a gelerek annesi Züleyha S. ile yaşamaya başladı. 1,5 aylık hamile olan Bahar D., eşine boşanma davası açmaya hazırlanırken, kayınbiraderi Erhan Durmaz ile yolda karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Erhan Durmaz, genç kadını sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bahar D., bebeğini kaybetti. Bahar D. tedavisinin ardından taburcu edildi.
KAÇARKEN OTOBÜSTE YAKALANDI
Olayın ardından kaçmaya çalışan Erhan Durmaz, bindiği otobüsle Ankara’ya giderken Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Durmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erhan Durmaz hakkında, 'Tasarlayarak, töre saikiyle, gebe olduğu bilinen kadını öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Durmaz, ilk ifadesinde, "Çarşıda gezerken tesadüfen yengemi gördüm. Konuşmak için yanına gittiğimde tartıştık. Yengemin bağırması üzerine bıçakladım. Hamile olduğunu bilmiyordum. Yengemin evden kaçtığını duymuştum, ancak Çorum’da olduğundan haberim yoktu. Olayı kimsenin telkini ve azmettirmesi olmadan tek başıma gerçekleştirdim" dedi.
MAHKEME 19 YIL HAPİS CEZASI VERDİ
Karar duruşmasında son sözleri sorulan Erhan Durmaz, mahkeme başkanına, "Başkasına kaçmasaydı, ben de bu suçu işlemezdim. Gururuma, onuruma dokundu hâkim bey” ifadesinde bulundu.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Erhan Durmaz'ın, 'tasarlayarak, töre saikiyle, gebe olduğu bilinen kadını öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına hükmetti. 

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