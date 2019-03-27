Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3'ü kadın 5 kişi, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9 aylık hamile olan Songül G. (28),...

Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3'ü kadın 5 kişi, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9 aylık hamile olan Songül G. (28), doğum sancılarının başladığını söyleyince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnegöl'de 20 gün önce evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin şikayeti üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, bu akşam saatlerinde ekipler şüphelilerin 37 DL 062 plakalı otomobille hareket halinde olduklarını belirledi. Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araçtakiler ihtara uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki Songül G., Handan U. (26), Nehir K. (25), Savaş S. (26) ve Yılmaz G. (30), gözaltına alındı.
HAMİLE ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI
Şüpheliler polis aracına bindirildikleri sırada, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Songül G., doğum sancılarının başladığını iddia etti. Bunun üzerine polisler, 112 Acil'den yardım istedi. Songül G., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Songül G.'nin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Diğer 4 şüpheli emniyete götürülürken, şüphelilerden Handan U.'nun da 7 aylık hamile olduğu belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328