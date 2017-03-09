Hamile kadını ormanlık alanda dövüp parasını gasp ettiler

Fatih KARAÇALI/ ADANA, ()-ADANA'da 31 yaşındaki S.G., kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıp, öldüresiye dövüldükten sonra yol kenarına atıldı. Baygın halde bulunan 4 aylık hamile kadının, cep telefonu ve parasının gasp edildiği belirlendi.

Gaziantep'te yaşayan S.G., dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Adana'da yaşayan kadın arkadaşını ziyarete geldi. Geç saatlere kadar dolaşan 2 arkadaş, akşam saatlerinde ayrıldı. Gaziantep'e dönmek isteyen S.G., otogara gitmek için yol kenarında minibüs beklemeye başladı, arkadaşı da evine gitti. Bu sırada durağa gelen ve plakası belirlenemeyen otomobilden inen 2 kişi, 4 aylık hamile olan kadını zorla araca bindirdi.

TECAVÜZ ETMEK İSTEDİLER

Kimlikleri saptanamayan 2 şüpheli, kadını merkez Çukurova İlçesi'ndeki ağaçlık alana götürüp, tecavüz etmek istedi. Sahiba G.'nin direnmesi üzerine, genç kadını tartaklayan saldırganlar, cep telefonu ve çantasındaki bir miktar parasını aldıktan sonra Büyükdikili Mahallesi'nde otoyol kenarına attı. Sabaha kadar yarı baygın halde bekleyen S.G.'yi yoldan geçen vatandaşlar fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hamile kadını Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Yapılan ilk görüşmede, başından geçenleri gözyaşları arasında anlatan S.G., karakola çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Montu ile yüzünü kapatan S.G., tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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