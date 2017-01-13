Hamile kadına dayak davası ertelendi (1)

Taylan YILDIRIM- Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı.
Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında hakim önüne çıkan, tuğla fabrikası işçisi D.K., suçlamaları kabul etmedi. D.K.'nın tutukluluk halininin devamına karar veren hakim, duruşmayı erteledi.
Taylan YILDIRIM- Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı.