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Hamile kadın, 2 çocuğunu öldürüp, intihara kalkıştı (3)

BABANIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI Gaziantep’te, anneleri Özlem Karaçalıoğlu tarafından öldürülen 2 çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuklar için Cerit Yeniyapan Mahallesi camisinde...

Hamile kadın, 2 çocuğunu öldürüp, intihara kalkıştı (3)

BABANIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Gaziantep’te, anneleri Özlem Karaçalıoğlu tarafından öldürülen 2 çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuklar için Cerit Yeniyapan Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende çocukların babası Cuma Karaçalıoğlu tabuta sarılarak, “Bana 'Sarıl baba' diyordun sarıldım, abin dövünce bana haber verecektin. 'İşe ben de gideyim' diyordun bilsem seni götürmez miydim Ayşem? Meleğim mekanın cennet olsun, ardından ben de geleceğim” diyerek gözyaşı döktü. Cuma Karaçalıoğlu'nun sözleri yürekleri dağladı.
Çocukların dedesi Yaşar Karaçalıoğlu ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ve Cuma Karaçalı’ın mesai arkadaşları da katıldı. Ayşe ve Mustafa Karaçalıoğlu kardeşlerin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

​FOTOĞRAFLI

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