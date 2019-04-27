Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne neden olan koca adliyede

ADANA'da 8 aylık hamile resmi nikahsız eşi Hikmiye A.'yı (20) döverek bebeğin ölümüne neden olan Abdulkadir Ç.(26), genç kadının sinir krizi geçirdiğini, kendisinin de sakinleştirmek için 2 tokat attığını öne sürdü. Abdulkadir Ç. adliyeye sevk edildi.Olay, dün Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmiye A. ve dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.Hikmiye A. hemen ameliyata alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bebek kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Abdulkadir Ç. ilk ifadesinde, genç kadının sinir krizi geçirdiğini, kendisinin de sakinleştirmek için tokat attığını öne sürdü.Vücudunun çeşitli yerlerlerinde darp izleri olan Hikmiye A.'nın, 4 yıl önce pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. ile dini nihah ile evlendiği, çiftin 3 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.Abdulkadir Ç. polisteki sorgusun ardından adliyeye sevk edildi.

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