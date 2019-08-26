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Hamile 3 kadın ile 2 çocuğu bırakıp kaçtı
KÜTAHYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Suriye uyrukluğu olduğu belirlenen hamile 3 kadın ve 2 çocuk yakalandı. Olay yerinden yaya olarak kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kütahya...
GÜVENLİK 26.08.2019, 14:38
KÜTAHYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Suriye uyrukluğu olduğu belirlenen hamile 3 kadın ve 2 çocuk yakalandı. Olay yerinden yaya olarak kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar karayolu 3'üncü kilometresinde uygulama noktasına gelen 81 EB 050 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Suriyeli olduğu öğrenilen sürücü, polisin arama yapması için aracı park alanına çektiği sırada yaya olarak kaçtı. Sahte kimlik verdiği iddia edilen sürücü karanlıkta izini kaybettirdi. Otomobilde üzerlerinden kimlik çıkmayan ve hamile olduğu öğrenilen 3 kadın ile 2 çocuk yakalandı. Suriyeli sığınmacıların Sakarya’ya gitmek üzere Mersin’den yola çıktıkları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın ve çocuklar ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar karayolu 3'üncü kilometresinde uygulama noktasına gelen 81 EB 050 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Suriyeli olduğu öğrenilen sürücü, polisin arama yapması için aracı park alanına çektiği sırada yaya olarak kaçtı. Sahte kimlik verdiği iddia edilen sürücü karanlıkta izini kaybettirdi. Otomobilde üzerlerinden kimlik çıkmayan ve hamile olduğu öğrenilen 3 kadın ile 2 çocuk yakalandı. Suriyeli sığınmacıların Sakarya’ya gitmek üzere Mersin’den yola çıktıkları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadın ve çocuklar ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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