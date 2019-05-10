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Hamamcıyı öldüren Özbek sanığa, yaş tespiti yapılacak

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı hamamın sahibi Ali Yılmaz'ı (46) kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 20 yaşında olduğunu söyleyen Özbek asıllı Khasan Sabirov'a mahkeme inanmadı. Kimliği...

Hamamcıyı öldüren Özbek sanığa, yaş tespiti yapılacak
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı hamamın sahibi Ali Yılmaz'ı (46) kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 20 yaşında olduğunu söyleyen Özbek asıllı Khasan Sabirov'a mahkeme inanmadı. Kimliği bulunmayan zanlının 18 yaşından küçük olma ihtimali üzerinde duran mahkeme, Sabirov’a yaş tespiti yaptıracak.
Olay, 16 Mart 2018 tarihinde Ali Yılmaz'a ait hamamda meydana geldi. Ali Yılmaz ile çalışanı Khasan Sabirov arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sabirov, kavga sırasında Yılmaz'ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaçan Sabirov polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Khasan Sabirov hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Khasan Sabirov "Çalışmaya başladığım ilk aydan sonra patronum beni taciz ediyordu. Olay günü yumruk attım. O da bana elindeki tahtaya birkaç kez vurdu. O sırada yerdeki bıçağı aldım, üzerime gelince bıçakladım. Sonrasında oğlu ve diğer hamam çalışanları beni darp etti. Kasadan para alıp, polise gidip her şeyi anlatacaktım. O sırada bir kez daha darp edildim" dedi.
MAHKEME HEYETİ YAŞINA İNANMADI
Mahkeme heyeti, 20 yaşında olduğunu söyleyen ve kimliği bulunmayan Khasan Sabirov'a, yaşının 18'den küçük olabileceğine kanaat getirerek, yaş tespiti yapılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Sabirov'un kemik yaşına  bakılacak. Dava, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, Temmuz ayına ertelendi.
 

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