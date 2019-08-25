Hamallık yapan Suriyeli genç, un çuvalı taşırken öldü

ANTALYA'da hamallık yapan Suriyeli Ala Hennuş (23), un çuvalı taşıdığı sırada fenalaşarak, hayatını kaybetti.Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Varsakbey Caddesi'nde meydana geldi. Hamallık yapan Ala Hennuş, dün akşam iş bulabilmek için Yeni Hal Caddesi'nde beklemeye başladı. Cadde üzerine aracıyla gelen Doğan Ü., fırında un taşınacağını, çuval başına 80 kuruş ödeme yapacağını belirterek, 2 hamal aradığını söyledi. Teklifi kabul eden Ala Hennuş ve bir kişi, Doğan Ü.'nün aracına binerek, fırına gitti.Fırının depo kısmına un çuvallarını taşımaya başlayan Hennuş, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ala Hennuş'u ambulansla hastaneye götürmek istedi. Ancak Hennuş, yolda yaşamını yitirdi. Hennuş'un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polis, inceleme başlattı.